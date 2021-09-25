السعودية.. القبض على مصري بتهمة التحرش بالنساء في جدة

2021/09/25 | 19:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، السبت، القبض على مقيم بتهمة التحرش بالنساء في عدد من الأماكن في محافظة جدة.

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