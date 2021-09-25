عصائب أهل الحق تصف المشاركين في المؤتمر بـ”الخونة” وتطالب بخطوات عملية

2021/09/25 | 19:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصفت حركة عصائب اهل الحق المشاركين في المؤتمر الذي عقد في أربيل ودعا الى التطبيع مع الكيان الصهيوني بالخونة.

وطالبت الحركة في بيان القوى السياسية والحكومة الاتحادية باتخاذ خطوات عملية تجاه كل من دعم ورعى وشارك بهذا المؤتمر وعدم الاكتفاء ببيانات الاستنكار حفاظا على وحدة العراق والقيم والمبادئ التي يؤمن بها وقدم التضحيات من اجلها.

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