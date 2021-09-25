الصحاف يؤكد موقف العراق الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية

2021/09/25 | 19:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الخارجية موقف العراق الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصَحّافْ في بيان “نؤكّدُ الموقف الثابت والمبدئي من القضيّة الفلسطينية والذي نُعربُ عنه في مختلف المحافل الدوليّة, وأضاف أن حق الشعب الفلسطيني لن يسقطَ بالتقادُم، ومسألته باتت ضمير شعب بالنسبة للعراقيين.

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