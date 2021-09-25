كم يصرف المرشح للانتخابات في الدعاية والترويج لتحقيق الفوز؟.. مختص يجيب

2021/09/25 | 19:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الخبير الاقتصادي، علاء جلوب الفهد، حجم الأموال التي تكلف المرشحين للانتخابات في الدعاية والترويج لتحقيق الفوز، مشيرا إلى ان بعضها يصل إلى مليون دولار أميركي.

وقال الفهد، في تصريح لـ"سبوتنيك"، وتابعه NRT اليوم، (25 ايلول 2021)، إن "الأموال التي يصرفها المرشحون في دعاياتهم الانتخابية متفاوتة حسب الميزانية هناك من يضعون ميزانية عليا وآخرون يصرفون مكافئات دعائية كل حسب الحملة، وتكلفة أكبر يصرفها رؤساء الكتل السياسية الذين يقومون بحجز أماكن عامة ويقدمون ندوات في الفنادق لذلك هم يختلفون عن البقية بصرف مبالغ أكثر".

وأضاف، ان الكتل السياسية منحت لكل مرشح 5 ملايين دينار عراقي للحملة الدعائية وهذا المبلغ لا يشكل شيئا للنائب العادي الذي يحتاج إلى أموال أكثر من أجل صرفيات الطبع والسكرينات والصور والمنتديات والبعض منهم يصرف مبالغ أكثر من خلال تبليط الشوارع.

وتابع، أن هناك مرشحين تكلفهم الحملة الدعائية 100 مليون دينار عراقي، وآخرون تصل تكاليف حملاتهم إلى أكثر من مليون دولار أميركي، مثل القادة السياسيين الكبار الذين يقومون بشراء اشتراك في قنوات فضائية شهيرة ولها جمهور كبير، وأيضا الشاشات الدعائية العملاقة مثل الموجودة في مطار بغداد الدولي التي يكون سعر الدقيقة فيها باهظا جدا.

واختتم الخبير الاقتصادي، منوها إلى توجه عدد من المرشحين إلى عمل دعاياتهم من طبع اليافطات والمنشورات في خارج العراق تحديدا في دبي في الإمارات العربية المتحدة، وعمان العاصمة الأردنية.

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 تشرين الأول 2021 المقبل، حيث ستتم عملية التصويت في 1079 مركزا في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان.

وسيشارك في الانتخابات 110 حزب سياسي و22 تحالف انتخابي، وقامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدعوة 76 سفارة ومنظمة أجنبية لمراقبة العملية الانتخابية المقبلة.

من جهتها اشارت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أن عدد الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، 24 مليونا و29 ألف و927 شخصا، في حين يتنافس 3523 مرشحا عن 83 دائرة انتخابية على 329 مقعدا في البرلمان.

A.A

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