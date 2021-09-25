قائد شرطة النجف للمحققين: تقيدوا بالإجراءات القانونية ولا ترتكبوا أي خطأ

2021/09/25 | 19:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت قيادة شرطة النجف اجتماعا موسعا مع جميع ضباط التحقيق في المحافظة بهدف التأكيد والتذكير بمعايير حقوق الإنسان واستخدام الأساليب العلمية الدقيقة في التحقيق مع المتهمين.

وشدد قائد شرطة النجف خلال الاجتماع على ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية والحقوق والواجبات التي فرضها القانون في عملية التحقيق مع المتهمين وعدم ارتكاب أي خطأ في هذا المجال, ويأتي ذلك بعد أن وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان في جميع الإجراءات الحكومية وعدم السماح بارتكاب أي خطأ, على خلفية الاتهام الجنائي لأحد المواطنين في محافظة بابل بجريمة لم يتضح ارتكابها أو وقوعها.

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