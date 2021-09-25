رئاسة اقليم كوردستان تصدر بيانا بشأن مؤتمر التطبيع مع اسرائيل

2021/09/25 | 20:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى ديوان رئاسة إقليم كوردستان، السبت، علمه بمؤتمر التطبيع مع اسرائيل الذي عقد أمس في أربيل، داعيا الأطراف والقوى العراقية إلى التعاطي مع الموضوع بصورة أكثر هدوءا، وانتظار نتائج التحقيق الذي تقوم به وزارة الداخلية لحكومة إقليم كوردستان.

وقال الديوان في بيان اليوم، (25 ايلول 2021)، انه "بشأن اجتماع عقد أمس الجمعة، ٢٤ أيلول ٢٠٢١، بأربيل تحت عنوان (السلام والاسترداد)، وأثار ردود أفعال، نعلن أن رئاسة إقليم كوردستان لا علم لها مطلقا بذاك الاجتماع ومضامين مواضيعه، وأن ما صدر عن الاجتماع ليس تعبيرا عن رأي أو سياسة أو موقف إقليم كوردستان".

واضاف البيان، "ونؤكد أن أي موضوع أو موقف أو توجه مرتبط بالسياسة الخارجية هو من صلاحيات الحكومة الاتحادية وفقا للدستور، وأن إقليم كوردستان ملتزم في هذا تمام الالتزام بالسياسة الخارجية العراقية".

وتابع "وندعو كل الأطراف والقوى العراقية إلى التعاطي مع الموضوع بصورة أكثر هدوءا، وانتظار نتائج التحقيق الذي تقوم به وزارة الداخلية لحكومة إقليم كوردستان".

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