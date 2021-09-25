الثقافة تحيل موظفة إلى التحقيق بسبب مشاركتها في مؤتمر التطبيع

2021/09/25 | 20:04 - المصدر: وكالة ناس

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الثقافة تحيل موظفة للتحقيق بسبب مشاركتها في مؤتمر للتطبيع مع إسرائيل

قررت وزارة الثقافة والسياحة والآثار تشكيل لجنة تحقيقية بشأن مشاركة "سحر كريم الطائي" الموظفة في الهيأة العامة للآثار والتراث بعنوان (باحث أقدم، درجة خامسة) في مؤتمر للتطبيع مع إسرائيل عُقد في مدينة أربيل.وأكدت الوزارة عدم علمها بتصرف الموظفة التي قدمتها وسائل إعلام عالمية ومحلية على أنها تعمل بصفة مدير عام في الوزارة وهو مجافٍ للحقيقة، في الأثناء جدد وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم رفضَ وزارتهِ التطبيعَ مع إسرائيل.وستحال الموظفة إلى التحقيق وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة.

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