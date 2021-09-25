الثقافة تعلن احالة الموظفة المشاركة في مؤتمر التطبيع الى التحقيق

2021/09/25 | 20:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم السبت، احالة الموظفة المشاركة في مؤتمر التطبيع الى التحقيق.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تقرر تشكيل لجنة تحقيقية بشأن مشاركة (سحر […]

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