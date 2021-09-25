2021/09/25 | 20:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، شمول الأشخاص ذوي الإعاقة من الإيزيديين في قضاء سنجار براتب المعين المتفرغ.وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “رئيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شمول هذه الفئة براتب المعين المتفرغ المركز الخبري الوطني.

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