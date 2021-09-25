الصبيحاوي: امريكا فرضت عقوبات على قيادات الحشد الشعبي لكن هذه العقوبات لن تثنيه عن طريقه

2021/09/25 | 20:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد مهدي الصبيحاوي، الباحث في الشأن السياسي، اليوم السبت، ان امريكا فرضت عقوبات على قيادات الحشد الشعبي، لكن هذه العقوبات لن تثنيه عن طريقه، موضحا ان على حكومة بغداد تجريد كردستان من وزارتي الداخلية والمالية وقال الصبيحاوي لبرنامج “بضم العين”، ان “كتلة الفتح اطلقت شعار عراقنا نحميه ونبنيه، و شعار الفتح يدل على نشاطه الماضي […]

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