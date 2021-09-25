الوعي الانتخابي

2021/09/25 | 20:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

لم يعد من الترف الفكري التنويه

بضرورة التحلّي بالوعي الانتخابي من

قبل جميع المنضوين في المعترك

الانتخابي الديمقراطي سواء من قبل

المرشحين او الناخبين او من قبل وسائل

الاعلام او الدع

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