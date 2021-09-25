ميسي أم رونالدو؟ تصنيف فوربس يكشف عن اللاعب الأعلى أجراً في العالم لعام 2021

2021/09/25 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

بحسب تصنيف " Forbes” ، أصبح المهاجم البرتغالي ، كرستيانو رونالدو، الأعلى اجراً ، اضافةً الى الاعلى مبيعًا على مواقع السلع الرياضية، بعد تصدّره مبيعات أفضل اللاعبين الآخرين الذين احدثوا قفزة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك توم برادي من NFL في عام 2020 ، وليبرون جيمس من الدوري الاميركي للمحترفين في عام 2018 وبرايس هاربر لاعب MLB في عام 2019.

لكن أفضل فوز له ربما كان التفوق على منافسه في كرة القدم ، الارجنتيني ليونيل ميسي ، الذي انضم مؤخراً إلى باريس سان جيرمان.

وقالت “ forbes” في تقرير ترجمته ( بغداد اليوم ) انه "اضافةً الى اجره العالي ، يعد النجم البرتغالي أكثر الرياضيين شعبية في العالم - بواقع أكثر من 149 مليون متابع على الفيسبوك ، و344 مليون متابع على الانستاغرام ، وتويتر 94.3 مليون - وساعده ذلك في استعادة المركز الأول في تصنيف فوربس لهذا العام لأعلى لاعبي كرة القدم أجراً في العالم"

واضافت "من المقرر أن يكسب رونالدو 125 مليون دولار في موسم 2021-2022 ، 70 مليون دولار من الراتب والمكافآت لعودته إلى يونايتد.

ويأتي الباقي من الشراكات الشخصية مع العلامات التجارية بما في ذلك Nike و Herbalife و Clear وعمله الخاص التي تحمل علامة CR7 التجارية التي تتوسع باستمرار والتي تشمل العطور والملابس الداخلية والنظارات والفنادق وصالات الألعاب الرياضية والمزيد"

خرج من المركز الأول منافسه منذ فترة طويلة ، ليونيل ميسي ، البالغ من العمر 34 عامًا ، حيث سيتقاضى 110 مليون دولار هذا الموسم ، موزعه بين ما يتقاضاه من النادي الفرنسي وشراكاته مع العلامات التجارية .

مع رونالدو ، باريس سان جيرمان يدخل التصنيف بثلاثة من أفضل خمسة لاعبين أجراً في العالم ، بما في ذلك نيمار البالغ من العمر 29 عامًا ، الذي حل في المركز الثالث مرة أخرى بـ 95 مليون دولار ، وكيليان مبابي البالغ من العمر 22 عامًا ، في المركز الرابع بواقع 43 مليون دولار ، بينما يختتم محمد صلاح لاعب ليفربول ، 29 عاما ، المراكز الخمسة الأولى محققا 41 مليون دولار.

هذا العام ، عاد أندريس إنييستا البالغ من العمر 37 عامًا كلاعب وحيد من فريق غير أوروبي ، في المركز السابع بمبلغ 35 مليون دولار بعد توقيع عقد تمديد لمدة عامين مع فيسيل كوبي في اليابان .

كريستيانو ، خلال مسيرته المهنية التي استمرت 18 عامًا ، فاز بـ 32 لقبًا كبيرًا ، بما في ذلك خمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا ، وحقق اليورو لموطنه الأصلي البرتغال ، وسبعة ألقاب دوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا ، مما جعله أول لاعب يفوز بهذه الالقاب في الدوري في ثلاث بلدان.

في أوائل ايلول ، سجل اللاعب رقماً قياسياً كأفضل هداف على الإطلاق في كرة القدم عندما هزّ الشباك للمرة 110 في فوز بلاده في تصفيات كأس العالم ضد أيرلندا ، حقق رونالدو أكثر من مليار دولار من الأرباح المهنية ، وهو أول رياضي في العالم يحقق هذا الإنجاز.

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