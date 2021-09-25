ثقافة الإسلام وإزدواجية الشخصية العربية - سامى لبيب

2021/09/25 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامى_لبيب -لماذا نحن متخلفون (83) .في هذه السلسلة من :"لماذا نحن متخلقون " نخوض في أسباب تخلف شعوبنا العربية , لأعزي هذا التخلف في تلك السلسلة التى تجاوزت ثمانون مقالاً وبحثاً إلي الثقافة الإسلامية والعربية , فهذا الإرث الثقافي هو الذي شكل وكون ملامح وجذور تخلفنا .ل تكون إثارتي لكلمة ثقافة كما يتبادر للذهن عن سعة وحجم المعارف والمعلومات لأعني بالثقافة منهجية تفكير وسلوك أي طريقة أداء وتعامل مع ا ......





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