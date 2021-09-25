2021/09/25 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صادق_إطيمش مآسينا بفقد الأحبة صارت تُقَدَم لنا على اطباق الوجبات اليومية .



فلم نزل نمسح بقايا دمع الأمس حتى تقذفنا مآقينا بسيل جديد لحبيب مضى حتى بلا وداع احياناً .



وبلا وداع يليق بشخصه الذي التصقت به القلوب ، حتى تلك التي لم تتعرف عليه عن كثب ، يغادرنا صديق العمر ورفيق الدرب ونديم المسيرة وشريك السجون الشيوعي المقدام والمناضل الباسل والعصامي الأصيل والراسخ على الفكر الإنساني التقدمي اخي وحبيبي صاحب الحكيم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حينما تتهاوى الشموس وتزداد الحياة ظلاماً - صادق إطيمش) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حينما تتهاوى الشموس وتزداد الحياة ظلاماً - صادق إطيمش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).