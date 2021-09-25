محو العراق (2) - عبدالحميد برتو

2021/09/25 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالحميد_برتو قلوب من حجرسارت مقدّمة كتاب "محو العراق"، بدأب ووضوح رؤية، تحت هذا العنوان: "قلوب من حجر".



يحمل العنوان في طياته، الكثير من الإحساس النبيل بالوجع الإنساني.



وجعٌ من جراء ما تعرض له العراق والمدنيين العراقيين، طوال حقبة مديدة، من عذابات وآلام موحشة وسادية.



شملت تلك الحقبة التحضير للغزو والإقدام عليه في عام 2003.



من منظور المؤلفين، أن تدمير العراق، قد بدأ عملياً منذ عام 1990.



ويمكن مَدُّ مسؤولية ......





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