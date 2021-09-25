خمسة بلدان متوسّطية تطالب بتوزيع

2021/09/25 | 20:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتوافقت دول مجموعة "ميد5" المتوسطية إسبانيا وإيطاليا وقبرص ومالطا واليونان على "مطالبة الاتحاد الأوروبي باتّباع سياسة هجرة مبنية على التوزيع المنصف للمسؤوليات بين الدول الأعضاء".

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