الثقافة تحيل موظفة للتحقيق بسبب مشاركتها في مؤتمر التطبيع

2021/09/25 | 20:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم السبت، احالة الموظفة المشاركة في مؤتمر التطبيع الى التحقيق.وذكرت الوزارة في بيان، انه “تقرر تشكيل لجنة تحقيقية بشأن مشاركة (سحر كريم الطائي) الموظفة في الهيأة العامة للآثار والتراث بعنوان (باحث أقدم، درجة خامسة) في مؤتمر للتطبيع مع إسرائيل عُقد في مدينة أربيل”.وأكدت الوزارة عدم “علمها بتصرف […]

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