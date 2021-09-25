السلطات السعودية تعلن القبض على عدد من المتورطين في حوادث تحرش اليوم الوطني

2021/09/25 | 20:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، السبت، إلقائها القبض على عدد من المتورطين في حوادث تحرش وقعت على هامش احتفالات اليوم الوطني الـ91 للمملكة، الخميس الماضي.

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