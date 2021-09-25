2021/09/25 | 20:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني رد الفنان الأردني، منذر رياحنة، على أنباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرضه للضرب من جانب أبناء الفنان السوري، جورج وسوف، على هامش حفله الغنائي الذي أحياه بالأمس الجمعة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فنان أردني يرد على أنباء تعرضه للضرب من أبناء جورج وسوف المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فنان أردني يرد على أنباء تعرضه للضرب من أبناء جورج وسوف) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فنان أردني يرد على أنباء تعرضه للضرب من أبناء جورج وسوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).