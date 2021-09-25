2021/09/25 | 20:38 - المصدر: عين العراق

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السبت 25 سبتمبر 2021 | 08:19 مساءً

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احالة "سحر الطائي" المشاركة في مؤتمر التطبيع إلى التحقيق

قررت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، السبت (٢٥ أيلول ٢٠٢١) تشكيل لجنة تحقيقية بشأن مشاركة، سحر كريم الطائي" الموظفة في الهيأة العامة للآثار والتراث بعنوان (باحث أقدم، درجة خامسة) في مؤتمر للتطبيع مع إسرائيل الذي عُقد في مدينة أربيل.



وأكدت الوزارة، في بيان، "عدم علمها بتصرف الموظفة التي قدمتها وسائل إعلام عالمية ومحلية على أنها تعمل بصفة مدير عام في الوزارة وهو مجافٍ للحقيقة".



وفيما أشارت إلى تجديد وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم "رفضَ وزارتهِ التطبيعَ مع إسرائيل"، لفتت إلى إحالة "الموظفة إلى التحقيق وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة".



وأقامت شخصيات عدة، بينهم شيوخ عشائريين وناشطين مؤتمراً في أربيل بعنوان "مؤتمر السلام والاسترداد" ودعا إلى التطبيع مع إسرائيل، فيما رفضت الرئاسات العراقية هذه الدعوة ودانتها وأكدت موقف العراق "الثابت" إزاء القضية الفلسطينية، وكذلك فعلت قوى وشخصيات سياسية.

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