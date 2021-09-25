غرامات مالية وحبس.. مفوضية الانتخابات تكشف عن إجراءاتها الاحترازية لضمان أصوات ناخبي العراق - عاجل

2021/09/25 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشفت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم السبت، عن اتخاذها اجراءات احترازية لضمان اصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات البرلمانية المبكرة.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، لـ(بغداد اليوم)، إن "المفوضية العليا للانتخابات في العراق اتخذت عدة اجراءات احترازية، منها ان الناخب الذي بحوزته بطاقة قصيرة الامد ، في يوم الاقتراع يجب ان يبصم بالأصابع العشرة في جهاز التحقق ويصوت ثم تسحب البطاقة منه، على ان يتسلم وصلا تحريريا بالسحب فضلا عن تعطيل هذه البطاقة بعد انتهاء التصويت".وبينت الغلاي، ان "البطاقات البايومترية الجديدة والبطاقات قصيرة الامد، ستتوقف جميعا لمدة 72 ساعة بعد انتهاء الناخب من الاقتراع، كما ان البطاقة البايومترية الجديدة تتضمن تطابق بصمات ثلاثية منها بصمة الناخب المدرجة ضمن البطاقة نفسها ومدرجة في جهاز التحقق، فضلا عن بصمته الحية في يوم الاقتراع العام".وأضافت المتحدثة باسم المفوضية، انه "ضمن الاجراءات الاحترازية ان كل من تعمد التصويت باسم شخص اخر او تكرر اسمه في يوم الاقتراع سيحال الى القضاء مع غرامة مالية بين 250 الف الى مليون دينار والحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر".

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