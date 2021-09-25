الحلبوسي يصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية

2021/09/25 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحلبوسي، يرافقه وفد نيابي، وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية".

وأضاف: "حيث كان في استقباله رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش".

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