وزير النقل يناقش مع وزير تجارة تركيا 4 ملفات

2021/09/25 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ناقش وزير النقل العراقي، ناصر حسين بندر الشبلي، اليوم السبت، مع وزير التجارة التركي، مهمت موش، 4 ملفات.

وذكرت وزارة النقل في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الشبلي ناقش مع وزير التجارة التركي، مهمت موش وكل من السفير التركي علي رضا كوناي و وكيل وزير التجارة رضا تونا تور كاي وبحضور الوكيل الفني لوزارة النقل طالب بايش والمدراء العامين لشركات السكك والمشاريع والخطوط الجوية والانواء والنقل البري، حركةَ التبادل التجاري والنقل بين البلدين".

وأوضح الشبلي، يحسب البيان، أن "هذا اللقاء جاء مكملاً لسلسلة لقاءات ومباحثات مسبقة جرت لبحث سبل تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين منها تفعيل الترانزيت بين العراق وتركيا والربط السككي بين ميناء الفاو الكبير وصولاً الى فيش خابور في تركيا".

وأضاف البيان أن "الشبلي تطرق الى موضوع اتفاقية (ats team) والمشاكل العالقة بين الطرفين حيث تمت موافقة وزير النقل على عقد اجتماع مع الجانب التركي للتوصل الى حلول مرضية للطرفين".

وبين أنه "في ختام الاجتماع خرج المجتمعون بعدة توصيات منها الاسراع بتقديم المخططات والدراسات لتأهيل الربط السككي، والاسراع باصدار تعليمات الترانزيت، وقيام الخارجية العراقية بالاسراع لأكمال دخول العراق ضمن TIR".

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