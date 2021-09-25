2021/09/25 | 20:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صلاح الدين تحدث المرشح عن محافظة صلاح الدين عمار يوسف (الدائرة الأولى تسلسل 52) عن أبرز ملامح برنامجه خلال الانتخابات المقبلة.وقال يوسف في تصريح تابعه النور نيوز” إن “انجاز مشروع أو عدة مشاريع خدمية ليس هو ما تسعى اليه صلاح الدين “مضيفاً أن “خارطة طريقي أن نبدأ بمشاريع استراتيجية واسعة تعيد محافظتنا …

ظهرت المقالة المرشح عمار يوسف يتحدث عن خارطة استعادة هيبة محافظة صلاح الدين أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرشح عمار يوسف يتحدث عن خارطة استعادة هيبة محافظة صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرشح عمار يوسف يتحدث عن خارطة استعادة هيبة محافظة صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).