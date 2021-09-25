تحديد عقوبة الأطباء المتجاوزين على الأسعار المثبتة

2021/09/25 | 20:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت نقابة الأطباء العراقيين، اليوم السبت، عقوبة الاطباء المتجاوزين على الاسعار المحددة، فيما أكدت أن هذه العقوبة تشمل منع مزاولة المهنة.وقال نقيب الأطباء جاسم العزاوي في تصريح للوكالة الرسمية، إن “النقابة لديها لجنة تفتيش على العيادات الطبية الخاصة في كل المحافظات تسمى لجنة الاشراف على العيادات وهي مستمرة في عملها”، مؤكدا …

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