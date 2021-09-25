بشأن مؤتمر “التطبيع”: رئاسة كردستان تطالب الأطراف العراقية بضبط النفس

2021/09/25 | 20:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالبت رئاسة إقليم كردستان، السبت، مختلف الأطراف العراقية، بـ”ضبط النفس” وانتظار التحقيقات التي تجريها السلطات المحلية.وقالت الرئاسة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “نطالب الأطراف العراقية بضبط النفس والصبر لحين انتهاء تحقيق وزارة داخلية اقليم كردستان”.وأضافت أن “الاجتماع لا يمثل موقف وسياسة اقليم كردستان الرسمي البتة”.وتابعت أن “القضايا …

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