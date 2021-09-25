زعيم مشايخ شمّر يدين زج اسم قبيلته في مؤتمر التطبيع ’السخيف’

2021/09/25 | 20:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دان زعيم قبيلة شمر عبد الله الياور، السبت، زج أسماء القبائل العربية في المؤتمرات التي وصفها بـ "السخيفة"، في إشارة إلى مؤتمر "التطبيع" الذي عقد في أربيل مؤخراً.

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وقال الياور في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (25 أيلول 2021)، إنه "اذا كان بالفعل هناك من حضر مثل هذه المؤتمرات فلا يمثل الا نفسه، فالعراق معروفة مواقفه تجاه قضايا الأمة، وان فلسطين عربية شاء من شاء وأبى من أبى".

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