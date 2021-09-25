حلقت على علو منخفض ..طائرة حربية تثير الرعب بين سكان مدينة استرالية

2021/09/25 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

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أثار تحليق طائرة شحن عسكرية عملاقة على علو منخفض بين العمارات الشاهقة، الرعب والذهول بين سكان مدينة بريزبين الأسترالية.ورصدت مقاطع فيديو، طائرة الشحن العسكرية من طراز "سي -17"، وهي تجري مناورة على علو منخفض للغاية، فيما تعالت كلمات الذهول مع اقتراب الطائرة من العمارات الشاهقة.وكانت الطائرة العسكرية تحلق ضمن تدريب استعدادا لحدث سنوي في المدينة الواقعة شرقي أستراليا. ورغم أنه جرى تحذير السكان بشأن الطلعة الجوية الغريبة مسبقا، إلا أن كثيرين شعروا بالرعب.وكتب أحدهم على "تويتر" أن مشهد التحليق غير المألوف ذكّره بهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة عندما استخدمت الطائرات في ضرب ناطحات سحاب في نيويورك.

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