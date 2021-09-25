اغبياء عرب كانوا آداة لتنفيذ مخطط هجمات 11 سبتمبر 2001 للدولة العبرية الارهابية - هاله ابوليل

2021/09/25 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاله_ابوليل احداث11سبتمبر الكارثية على العرب من خطط لها ومن نفذها ومن دبر انقاذ اليهود منها ماهي جنسيات القضاة والمحققين في التفجيرات؟ هل هم يهود هل هم متعصبين لصالح الكيان الصهيوني بالأحرى هل رأيت يوما امريكيا لا يحابي اليهود حتى بوش في معرض تسويقه للحرب على العراق كان مبرره مثيرا للقرف لقد قال الرجل القاتل الذي قتل 150 الف امريكي من اجل أن تلمع عيون حبيبته في الشرق الاوسط : ان صدام يهدد ......





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