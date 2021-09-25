الحلبوسي يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية

2021/09/25 | 20:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يرافقه وفد نيابي.

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