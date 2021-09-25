ثلاث دول تدفع باتجاه الاعتراف بطالبان

2021/09/25 | 20:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال الجدل قائما بشأن أمكانية عودة أفغانستان للاندماج مجددا في المجتمع الدولي بعد سيطرة حركة طالبان على مقاليد الحكم في هذا البلد، في ظل مساع تقوم بها بعض الدول، ومنها قطر وباكستان والصين، للمضي قدما في هذا المشروع.

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