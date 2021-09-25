محلل سياسي: مؤتمر التطبيع يحمل رسائل ذات معاني تحاول تشويه الانتخابات

2021/09/25 | 20:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد نبيل العزاوي، المحلل السياسي، اليوم السبت، ان هذه الانتخابات تأسيسية للعراق وليست اجرائية، فيما لفت ان عقد مؤتمر التطبيع في اربيل يحمل رسائل ذات معاني، هذه الافعال الدونية تحاول تشويه الانتخابات.وقال العزاوي لبرنامج “بضم العين” ان “هدف شعار الفتح هو العراق بدلالة بداية الجملة به”، مبينا انه “كنا نحلم ببناء العراق وبرنامج […]

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