قبيلة شمر تنأى بنفسها عن مؤتمر التطبيع مع إسرائيل

2021/09/25 | 20:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نأت قبيل شمر، اليوم السبت، بنفسها عن مؤتمر التطبيع مع إسرائيل الذي عقد في محافظة اربيل ، فيما أكدت موقفها الثابت في دعم حق الشعب الفلسطيني.شيخ مشايخ شمر، انور احمد عجيل الياور، في منشور عبر فيسبوك، “فوجئنا بزج اسم قبيلتنا ضمن مايسمى بمؤتمر الانضمام الى اتفاقية السلام الابراهيمي، واذ ننفي بشكل قاطع …

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