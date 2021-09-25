2021/09/25 | 20:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية مكافحة إجرام ذي قار، اليوم السبت، القبض على متهم اعترف بسرقة 48 مليون دينار من مجمع تجاري.وذكرت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “شعبة مكافحة إجرام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم سرق 48 مليون دينار من مجمع تجاري في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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