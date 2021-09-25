موسكو تدعو واشنطن الى “تحرك أكبر” لإحياء الاتفاق النووي مع ايران  

2021/09/25 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي في موسكو في 24 حزيران/يونيو 2021 © تصوير مشترك/AFP ماكسيم شيبنكوف الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السبت أن على الولايات المتحدة “أن تتحرك في شكل أكبر وتحل كل القضايا المتصلة” بإحياء الاتفاق النووي مع ايران.وفي مؤتمر […]

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