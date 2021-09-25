الحشد الشعبي يقدم طلبا الى اقليم كوردستان بشأن مؤتمر التطبيع مع اسرائيل

2021/09/25 | 21:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت هيئة الحشد الشعبي، السبت، إقليم كوردستان للالتزام بالدستور وعدم اللعب بـ"النار"، موضحا انه تجمعا "للعهر السياسي" لبعض الخونة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (25 ايلول 2021)، انه "تابعنا ما يسمى تجمعا للعهر السياسي لبعض الخونة والمارقين عن الإسلام والعروبة والعراق في أربيل واتصلنا بعشائرهم التي تبرأت منهم كما أنهم لا يمثلون الطائفة الكريمة لأهل السنة والجماعة في العراق".

وواضاف البيان، ان "غاية ما تبين لنا أنها محاولة يائسة لتدوير نفايات حزب البعث المقبور وإعادتهم الى المشهد السياسي"، محذرا الاخوة المسؤولين في إقليم كردستان كما حذرناهم سابقا من خطورة اللعب بالنار ونطالبهم بأن يكون لهم موقف وطني واضح وصريح في التصدي لأعداء العراق والالتزام بالدستور والقانون".

واوضح، "نقول إن ما حدث في أربيل هو جريمة وخيانة عظمى لقضية الإسلام والعرب والمسلمين بل إن فلسطين لازالت قضية جميع الاحرار في العالم والعنوان الذي يميز بين المسلمين والمنافقين وبين الوطنيين والعملاء".

واشار البيان، الى انه "سيبقى شعبنا العراقي وفيا لقضية فلسطين المحتلة لأنها جرح في قلوبنا وضمائرنا وهي عنوان عرضنا وغيرتنا وكرامتنا ولن نتخلى عن شعبنا الفلسطيني ونشعر امامهم بالخجل من تصرف هؤلاء الخونة ولن نقبل إلا بزوال الاحتلال الصهيوني الكامل عن ارض المقدسات الإسلامية والمسيحية وعودة جميع المهجرين ظلما الى وطنهم وإقامة دولة فلسطين التي تضم المسلمين والمسيحين واليهود وطرد المحتلين الصهاينة الى بلدانهم وإقامة دولة فلسطين على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف هذا موقفنا امام الله والشعب والأمة".

N.A

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