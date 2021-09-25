2021/09/25 | 21:25 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IopAJXRhe0Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صدام حسين يظهر في بريطانيا | الشرقية نيوز) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صدام حسين يظهر في بريطانيا | الشرقية نيوز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).