2021/09/25 | 21:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حطم النجم المصري محمد صلاح رقما قياسيا جديدا، سيخلده بالتأكيد في ذاكرة أبطال نادي ليفربول الإنجليزي.وبهدفه في مرمى برينتفورد، مساء اليوم السبت، أصبح محمد صلاح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأسرع للـ 100..



محمد صلاح يكتب التاريخ في ليفربول المركز الخبري الوطني.

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