توب 5: حكومة جديدة بالإمارات.. واستقالة ما يزيد عن 100 قيادي بحركة النهضة التونسية

2021/09/25 | 21:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان الشيخ محمد بن راشد عن تشكيل وزاري جديد لحكومة الإمارات، وإعلان السلطات السعودية ضبط عدد من المتورطين في حوادث تحرش اليوم الوطني، واستقالة أكثر من 100 قيادي بحركة النهضة التونسية، والعراق يرفض التطبيع بعد "اجتماع غير قانوني" في أربيل، وصولا إلى إطلاق كندا سراح "أميرة هواوي"..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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