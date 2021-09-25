الصدر يوجه رسالة لفئات عدة من المجتمع

2021/09/25 | 21:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، رسالة لفئات عدة من المجتمع.

ودعا الصدر في تغريدة على “تويتر”، الى مناصرة الوطن والاصلاح.

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