2021/09/25 | 21:33 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الثقافة العراقية تحيل موظفة للتحقيق شاركت في مؤتمر أربيل "للتطبيع" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/25 | 21:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الثقافة العراقية تحيل موظفة للتحقيق شاركت في مؤتمر أربيل "للتطبيع") نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الثقافة العراقية تحيل موظفة للتحقيق شاركت في مؤتمر أربيل "للتطبيع") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).