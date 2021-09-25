المنافذ: إجراءات صارمة لحماية الزائرين الوافدين ومنع أي خرق داخل المنفذ

2021/09/25 | 21:40 - المصدر: قناة التغيير

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كما نفت هيئة المنافذ الحدودية وجود أي خرق داخل منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط.

وذكرت الهيئة في بيان, أنها تطبق الإجراءات اللازمة لتوفير أقصى درجات الحماية للزائرين الوافدين لإحياء ذكرى أربعينية الامام الحسين “عليه السلام” ومنع أي خرق داخل المنفذ.

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