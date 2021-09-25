العراق وتركيا يبحثان حركة التجارة والنقل بين البلدين

2021/09/25 | 21:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حث وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي، اليوم السبت، مع وفد تركي وزاري حركة التجارة والنقل بين البلدين، فيما شهد الاجتماع اتفاقاً ثنائياً على الإسراع بتقديم مخططات التأهيل السككي المشترك.[…]

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