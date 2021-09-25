مجلس شيوخ محافظة صلاح الدين يصدر بياناً بشأن مؤتمر التطبيع

2021/09/25 | 21:48 - المصدر: وكالة ناس

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نستنكر باشد العبارات ماجاء في المؤتمر الذي اقيم في اربيل تحت عنوان التطبيع مع اسرائيل ، والذي قام به عدد من الاشخاص الذين لايملكون حق التحدث نيابة عن الشعب العراقي ولايمثلون الا انفسهم.واذ نرى ان القضية الفلسطينية متعايشة مع الشعب العراقي عبر الاجيال فانه من الصعب انسلاخ العراق عن القضايا المصيرية للامه واولها قضية فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في ارضه.ونطالب الدولة العراقية بمتابعة هكذا مؤتمرات ومايدور بها وفي اروقتها بما يخدم العراق وشعبه دون المساس او الدخول بقضايا خارجية ليست من اختصاص من اقاموا المؤتمر انما هي قضايا تخص ادارة الدولة وممثليها وسياستها الخارجية.

مجلس شيوخ صلاح الدينتكريتالسبت 25 ايلول 2021

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