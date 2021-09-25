علماء نيويورك يحددون الطفرة الجينية التي ربما تكون قد أدت

2021/09/25 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم

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يقول فريق من العلماء في نيويورك إنهم حددوا بدقة الطفرة الجينية التي ربما تكون قد أدت "لفقدان البشر للذيل".

عندما أجرى العلماء هذا التعديل الجيني على الفئران، لم تنمو ذيول هذه الحيوانات، وفقًا لدراسة جديدة نُشرت على الإنترنت الأسبوع الماضي في موقع www.biorxiv.org.

وظهرت في الآونة الأخيرة دراسات جديدة يبدو منها وكأن البشر لا يزالون يتطورون، فوفقا لباحثين من جامعة فليندرز وجامعة أديلايد في أستراليا، يبدو أن المزيد من البشر حاليا بدأ ينمو لديهم شريان إضافي.

وكشف باحثون أن متوسط أطوال الشعب الهولندي تراجع بشكل ملحوظ خلال العقود الأخيرة، رغم أنهم لا يزالون الشعب الأطول على وجه الأرض، رجالا ونساء، حتى مع هذا التراجع.

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