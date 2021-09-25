القبض على 10 مطلوبين للقضاء بينهم 4 متهمين بالإرهاب في بغداد

2021/09/25 | 21:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، إلقاء القبض على 10 مطلوبين للقضاء بينهم 4 متهمين بالإرهاب.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “تزامناً مع انطلاق الخطة الأمنية المرسومة من قبل قيادة العمليات المشتركة لتأمين الحماية اللازمة للزيارة الاربعينية، تواصل الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية جهودها في ملاحقة بقايا عصابات …

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