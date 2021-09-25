اتفاق عراقي – تركي على الإسراع بتقديم مخططات التأهيل السككي المشترك

2021/09/25 | 21:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي، اليوم السبت، مع وفد تركي وزاري حركة التجارة والنقل بين البلدين، فيما شهد الاجتماع اتفاقاً ثنائياً على الإسراع بتقديم مخططات التأهيل السككي المشترك.وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “وزيرُ النقل ناصر حسين بندر الشبلي التقى وزير التجارة التركي مهمت موش …

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