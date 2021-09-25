اتفاق عراقي - تركي على الإسراع بتقديم مخططات التأهيل السككي بين البلدين

2021/09/25 | 21:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

بحث وزير النقل ناصر الشبلي، السبت، مع وفد تركي وزاري حركة التجارة والنقل بين البلدين، فيما شهد الاجتماع اتفاقاً ثنائياً على الإسراع بتقديم مخططات التأهيل السككي المشترك.

وذكر بيان للوزارة اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وزيرُ النقل ناصر حسين بندر الشبلي التقى وزير التجارة التركي مهمت موش وكل من السفير التركي علي رضا كوناي ووكيل وزير التجارة رضا تونا تور كاي وبحضور الوكيل الفني لوزارة النقل طالب بايش والمديرين العامين لشركات السكك والمشاريع والخطوط الجوية والانواء والنقل البري وبحثوا حركةَ التبادل التجاري والنقل بين البلدين".

وأضاف البيان، أن "اللقاء جاء مكملاً لسلسلة لقاءات ومباحثات مسبقة جرت لبحث سبل تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين منها تفعيل الترانزيت بين العراق وتركيا والربط السككي بين ميناء الفاو الكبير وصولاً الى فيش خابور في تركيا".

وأشار إلى أن "الشبلي تطرق الى موضوع اتفاقية (ats team) والمشاكل العالقة بين الطرفين حيث تمت موافقة وزير النقل على عقد اجتماع مع الجانب التركي للتوصل الى حلول مرضية للطرفين".

وتابع البيان أن "المجتمعين خرجوا في ختام الاجتماع بعدة توصيات منها الاسراع بتقديم المخططات والدراسات لتأهيل الربط السككي والاسراع باصدار تعليمات الترانزيت وقيام الخارجية العراقية بالاسراع لاكمال دخول العراق ضمن TIR".

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