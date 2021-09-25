مرشحة عن تحالف الفتح تطالب بسحب الجنسية من كل عراقي يتحدث عن التطبيع

2021/09/25 | 21:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالبت مرشحة تحالف الفتح، “الدائرة الرابعة تسلسل 34″، زينب جمعة الموسوي، اليوم السبت، بسحب الجنسية من كل عراقي يتحدث عن التطبيع، فيما اشارت ان احدى اولويات الفتح في برنامجه الانتخابي تفعيل الاتفاقية العراقية الصينية.وقالت الموسوي لبرنامج “بخدمتكم” “ليس جديدا على اربيل التي تحتضن الارهابيين والبعثيين ان تطبع مع اسرائيل”، مبينة ان “نرفض رفض […]

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