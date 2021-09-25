فان دام يقبل تحدي محمد هنيدي

2021/09/25 | 22:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن النجم العالمي الممثل الأمريكي جون كلود فان دام قبوله تحدي الفنان المصري محمد هنيدي من خلال السوشيال ميديا.

نشر فان دام صورة على صفحته الرسمية على “فيسبوك” وعلق عليها قائلا: “قبلت التحدي”.

وكان محمد هنيدي قد نشر صورة فان دام وعلق عليها قائلا: “الاسطورة فان دام..



نجم عالمي حبناه كلنا..



جيل كبير من الشباب اتربوا على أفلامك وعرفوا الأفلام الأجنبية والأكشن بسبب أفلامك..



مصر كلها بترحب بيك ومنتظرينك والمصريين كلهم هيشجعوا الجانب الأقوى والأشرس والأخطر وده أكيد مش أنا”.

وتابع قائلا: “بس هفوز بدعوات المصريين والزيت موجود وخير ربنا كتير”.

من جهته علق الأسطورة فان دام: “مقدار الحب الذي دفعه المشجعون المصريون للسيد هنيدي مثير للإعجاب، هذا جعلني أحبه قبل مقابلته وهذا يثبت أنه ممثل كوميدي رائع ولكنه أيضا شخص طيب القلب صوره المضحكة والمبهجة تجعلني أبتسم أيضا”.

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